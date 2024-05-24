里米尼紀錄劇團《All right. Good night.》，5月24至26日將在台中國家歌劇院登場。台中國家歌劇院今天表示，《All right. Good night.》導演爾嘉德．郝珂，從20年前馬航失蹤後，長達數年尋找真相的過程，連結失智症父親的逐漸失去自我，巧妙地從個人經驗出發，反映宏觀的、國際性的議題觀點。

台中國家歌劇院今天舉辦里米尼紀錄劇團《All right. Good night.》彩排記者會，劇團現場帶來一段精彩演出。

爾嘉德．郝珂說，很榮幸有機會在台中演出，台中是自然和現代感並存的城市；歌劇院是座很棒的劇場，外表像個蜂巢，低樓層很像迷宮，非常適合做導覽式的現地創作；擔任作曲的芭芭拉．摩根史坦則說，很喜歡台中夜市的生命力，和柏林很不同。

海爾嘉德．郝珂是作家兼導演，和里米尼紀錄劇團拿下2007年浮士德戲劇大獎、2008年歐洲戲劇獎等國際獎項。

《All right. Good night.》2022年曾受邀在柏林戲劇盛會演出，大會盛讚成功將個人即引起全世界關注的悲劇完美交織。

海爾嘉德．郝珂表示，創作初期她的心力都集中在失蹤的巨大馬航客機，甚至讓團隊質疑「飛機上到底有什麼這麼重要？」，經她捫心自問才發現是父親的失智症，包括性格轉變、失去記憶及一切等經驗，引起她對探討「不在了」等消失的興趣。

《All right. Good night.》由台積電文教基金會贊助，同為「2024台積心築藝術季」系列節目。台積電文教基金會執行長許峻郎表示，希望《All right. Good night.》以創意、前衛及溫暖詩意的戲劇方式探討「消失｣的議題，讓觀眾進入豐富的精神世界。