解放軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習進入第二天。大陸機艦仍持續侵擾。但我方海空軍面對大陸海、空機艦數量優勢，仍秉持備戰不求戰的信念，全力防堵驅離。空軍更罕見首度秀出，我方F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟6戰機的畫面。

（國防部提供）

空軍已將近一年多未公布任何我方戰機監控共機畫面。難免引起外界質疑。但實際上，我方空軍戰機絕不是省油的燈，這次一出手就讓全國民眾驚艷。

我方F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲轟6轟炸機的畫面。(國防部提供)

雖然空軍僅公布兩段我方戰機監控殲-16、轟6戰機的短暫數秒畫面。但據了解，這些畫面就是由F-16V戰機攜帶的AAQ-33「狙擊手」「狙擊手莢艙」所拍攝，清楚標定共機影像。如果配合我方新購的AIM-9X超級響尾蛇飛彈，幾乎是一擊必殺。

據了解，AAQ-33「狙擊手」（Sniper）莢艙能讓飛行員在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，甚至可在1萬5千公尺的高空偵測地面目標，準確度是我國空軍現役LANTIRN莢艙的10倍，偵測距離可高達五倍，讓飛行員能精準攻擊，大幅提高擊殺率。

空軍F-16A/B型進行「鳳展」專案進行性能提升中，包括換裝APG-83電子掃瞄雷達、結構修改，並採購AAQ-33「狙擊手」（Sniper）莢艙、電戰莢艙及配套武器。

因此美方在2018年軍售案中，正式出售給台灣18具Sniper Advanced Targeting Pod（狙擊標定莢艙），已大幅提升台灣目前F-16V戰機在日間及夜間對地攻擊能力。