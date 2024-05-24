由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「TAMASHII EXHIBITION 2024 IN TAIPEI ～TAMASHII NEXT～」於今（24）日起至5月26日在華山文創產業園區西1館、西2館及台北地下街的TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具特設展示空間登場。

於華山文創產業園區展出的特展，內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品。（台灣萬代南夢宮提供／古明弘台北傳真）

這次展出內容集結日本萬代 SPIRITS 收藏玩具事業部 TAMASHII NATIONS 旗下眾多品牌商品，《航海王》、《超人力霸王布雷薩》、《機動戰士鋼彈》、《無敵鐵金剛》、《七龍珠》、《鬼滅之刃》等多部人氣作品也在展區和粉絲們見面。現場還將特別舉辦「超人力霸王 獨家表演SHOW」，讓粉絲能近距離一睹超人力霸王布雷薩的風采，還有機會獲得限量合影。

「TAMASHII EXHIBITION 2024 IN TAIPEI」航海王展區。（台灣萬代南夢宮提供／古明弘台北傳真）

「TAMASHII EXHIBITION 2024 IN TAIPEI」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，並將特別展出以東方藍篇章造型登場的「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -冒險的黎明-」、「S.H.Figuarts 娜美 -冒險的黎明-」，要和喜愛《航海王》的粉絲們一起回歸動畫系列起始篇章。另外為了紀念動畫25週年，也展出全球首度公開的「超合金 黃金梅利號 ONE PIECE 動畫25周年 Memorial edition-」最新試作品。