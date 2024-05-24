立法院會今（24）日繼續處理國會職權修正相關法案，嘉義脆（Threads）友黃語婕發起「一起來嘉散步」行動，今天下午陸續有許多學生到嘉義車站響應高舉「沒有討論，不是民主」標語，發出沉靜的抗議，也有民眾帶孩子到場聲援。

黃語婕說，因為工作關係不能北上參加立法院外的抗議行動，因而在網路社群脆（threads）發起「一起來嘉散步」行動，嘉義車站因二二八事件而有反威權、象徵民主的歷史意義，希望讓國會的立委聽到人民的聲音，這個行動「不宣講、不喊口號」，只有舉標語。

活動從今天下午4點半開始，陸續有民眾參加，很快聚集逾百人，不乏嘉義女中、嘉義高工學生，也有年長者、年輕爸媽帶著孩子及寵物參加，民眾舉著「沒有討論，不是民主」、「反國會擴權法案」、「反黑箱」等標語，訴求「反對濫擴權力」、「反對資訊壟斷」。

1名楊姓高中生指出，不能去參加立法院外的抗議，就在嘉義參加「一起來嘉散步」行動，表達對法院審議法案不符合程序正義的訴求。

1名張姓研究生認為，國會擴權法案有違反憲法疑慮，反對沒有討論就審議。

嘉義市警方出動警力到場戒護，維持秩序。