針對憲法法庭今判決，《刑法》侮辱公務員罪為合憲性限縮解釋，另宣告《刑法》侮辱職務罪違憲，法務部回應，已將憲法法庭判決結果轉知檢察及矯正機關妥為因應，並將依判決意旨完成修法，將責成所屬檢察官於個案偵辦中強化構成要件論述，兼顧言論自由保護及國家公權力運作。

法務部表示，對於憲法法庭113年度憲判字第5號判決，法務部將責成所屬檢察官對侮辱公務員罪案件，縝密蒐證，以符合判決意旨，確保公務執行之嚴正性。檢察官於個案偵辦中須強化構成要件論述，兼顧言論自由保護及國家公權力運作。

至於憲法法庭判決認為違憲部分，基於權力分立原則，法務部對於判決結果表示尊重。於法制面上，將盡速研議修正《刑法》侮辱職務罪之規定；於偵查及執行面上，經清查結果並無現因執行侮辱職務罪而須立即釋放之被告及受刑人，法務部已責令台灣高等檢察署轉知各地方檢察署相關因應措施，後續並將函頒指導原則，持續修法，以符合判決意旨。