台灣特有種的保育類野生動物的台灣長鬃山羊約6個月大，行經中部山區住家旁山坡不慎墜落，不偏不倚掉進洗衣機的洗衣槽裡受困，台中市野生動物保育協會人員獲報，拍照上傳臉書，將山羊抱出野放，網友歪樓留言「洗羊羊」、「山羊媽媽樂」！
台中市野生動物保育協會人員說，他們時常接獲民眾通報電話，對受困或受傷的野生動物展開救傷，日前接獲山區民眾通報，指「洗衣機的洗衣槽躲一隻毛毛的動物」，獲報到案發現是6個月大的長鬃山羊。
台中市野保協會人員認為，該民宅位於山邊，洗衣機就放在戶外，而且忘了蓋洗衣蓋，研判該隻小山羊應該是行經該處不小心墜落，不偏不倚掉進洗衣機的洗衣槽裡，因為沒有空間、也沒有施力點可以跳出而受困，將山羊抱出野放。
野保協會人員建議，山區民眾戶外洗衣機不用時要蓋起來，不然時常有蛇跑進去嚇壞民眾，或是貓頭鷹等野生動物誤闖受困，倒是第一次遇到台灣長鬃山羊，真的是令人哭笑不得。
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