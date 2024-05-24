宿舍火警！台中市勤益科技大學學生宿舍24日下午驚傳火警，6樓某間宿舍窗戶不斷冒出陣陣白煙，警消獲報立即趕往現場滅火並疏散學生，幸未造成人員傷亡；初步研判起火位置為該寢室筆記型電腦，確切起火原因將交由火調人員進一步調查釐清。

台中市消防局24日14時52分獲報，勤益科技大學學生宿舍發生火警，立即派遣車輛10輛，人員32名前往搶救，由中山分隊分隊長歐顯孝擔任初期指揮官，後續由大隊組長郭凱瑭到場指揮。

消防人員到場發現，現場為8樓SRC構造建築物，初判起火位置為6樓某寢室筆記型電腦起火，中山分隊人員使用室內消防栓撲滅火勢，並於火勢熄滅後協助排煙，太平及車籠埔分隊則疏散學生並進行人命搜索；現場燃燒面積為約5平方公尺，幸未釀人員傷亡。

經初步調查，火警起火位置為該寢室筆記型電腦，確切起火原因將交由火調人員進一步調查釐清。據悉，疑似是該寢室學生外出時未拔除電源突起火，幸好該寢室學生皆外出不在，未造成人員受傷。