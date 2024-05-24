網紅陳沂近年因經常在個人社群網站犀利點評名人、社會熱門新聞成為話題女王。今（24日）拋出震撼彈，宣布確定加入成人平台SWAG，還自封「新一代情色教主」，笑稱要和情色教主雪碧（方祺媛）搶奪「40路（40多歲的人）市場」，對此，雪碧6字回應曝光。

陳沂大方透過臉書發文，曬出宣傳美照宣布：「新一代情色教主，正式上線」，貼文底下釣出網友留言虧她：「四十歲未亡人教主」，陳沂則不甘示弱幽默回應：「跟雪碧搶四十路市場」。

稍早，雪碧也發文回應此事：「歡迎新一代情色教主陳小姐，要一起白手起家」，並祝福道：「希望你可以發光發熱，到時如果出大尺寫真，我絕對支持」。

雪碧回應。（圖／翻攝方祺媛 臉書）

據悉，陳沂今日透過SWAG發布確認合作記者會邀請函，提到在SWAG的力邀之下決定加入平台，為觀眾帶來沒有尺度上限的直播內容。下週三（5/29）則將進行SWAG處女秀，與同樣聲量滿點的「前國軍弟兄」同框，引發大批網友關注期待。