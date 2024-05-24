亞東醫院舉辦僵直性脊椎炎衛教活動，期望提高大眾對僵直性脊椎炎的認識。（亞東醫院提供）

「長期下背痛可能不僅僅是普通的痠痛或疲勞，可能是僵直性脊椎炎的警示，民眾不應忽視，以免錯過治療的黃金時機。」僵直性脊椎炎是一種慢性炎症性疾病，好發於20至40歲的年輕人，男女比約4比1，且常有家族病史。亞東醫院復健科黃昭竣醫師表示，雖然目前尚無法治癒，但透過適當治療可以有效控制症狀並減緩疾病進展。

過敏免疫風濕科陳遊醫師說明，僵直性脊椎炎的下背痛通常與一般因受傷導致的下背痛不同。患者在長時間保持固定姿勢後會感到疼痛，但稍微活動後疼痛會有所緩解；症狀持續3個月以上，尤其在半夜和晨間會特別僵硬。如若長期忽視僵直性脊椎炎，不僅疼痛會持續，還可能惡化，導致脊椎關節骨質永久性沾黏，造成骨骼畸形，甚至失能，嚴重影響日常生活。

陳遊指出，僵直性脊椎炎的常見症狀包括但不限於：

1、下背痛持續時間超過三個月，休息無法緩解，但運動可以改善。

2、早晨起床時下背部特別僵硬。

3、膝蓋、腳踝、腳跟發炎疼痛。

4、手指與腳趾腫脹疼痛。

5、虹彩炎、眼睛疼痛、視力模糊。

6、感覺疲累、食慾不振、體重減輕。

陳遊表示，僵直性脊椎炎的藥物治療包括3種類型，首先是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），藥物主要用於減輕疼痛和脊椎發炎，但需注意腸胃不適和水腫等副作用，長期使用需定期監測血液。

其次是免疫調節劑，主要用於調節免疫系統並針對周邊關節發炎，可能引起腸胃不適、頭痛、肝功能異常等副作用，且男性可能會影響精子數量，但停藥後可恢復。

最後是生物製劑和小分子口服藥物，適用於對其他藥物治療無效的患者，可直接抑制相關細胞激素，阻斷發炎反應，但因影響免疫力，對有慢性感染的患者需謹慎使用。建議患者與醫師討論，制定適合自己的治療方案。

黃昭竣醫師提醒，規律的運動和體育活動對維持關節靈活性和減少僵硬至關重要，也推薦可以脊椎伸展為主的運動，如輕柔的伸展運動、游泳、步行、慢跑、瑜伽和太極拳，這些都是僵直性脊椎炎患者不錯的復健與運動選擇。睡眠姿勢方面，建議患者平躺或趴睡，枕頭不要太高，床鋪應選擇能分散脊椎重量的類型，以減少脊椎負擔。此外，戒煙和維持均衡飲食也對控制病情有幫助。

亞東醫院副院長林子玉呼籲，若自身或周邊的親友有持續性的背痛和僵硬，切勿輕視，應及時就醫，積極配合治療與生活調整。現代人生活壓力大，久坐不動的情況普遍，這些都是導致背痛和僵硬的重要原因之一。

林子玉建議大家平時多注意姿勢的正確性，進行適當運動和伸展，保持良好的生活習慣和健康的作息，遠離背痛和僵硬的問題。