中共解放軍東部戰區23-24日在台灣島周邊開展「聯合利劍—2024A」聯合演習，前立委郭正亮指出，這個布局是圍困的布局，不是登陸作戰，這麼快圍起來，而且還就作戰位置，美國要救也進不來；外逃也沒有機會，也就是出不去、進不來。

郭正亮24日在中天電視《盧秀芳辣晚報》引述香港智庫分析，這次是以圍困為主，逐漸縮小包圍圈，限制活動範圍，沒有公告就立刻在很短時間擺陣。

郭正亮認為，這是戰爭預演，不是軍演，因為沒有發實彈，並未造成周邊海空困擾，這次的圖都是示意圖，也沒有經緯度。如果發實彈一定要公告，好讓他人避開。例如美國環太軍演就已經公告，並說明經緯度。

郭正亮推測，這次要達成一種效果，第一就是他們可以在猝不及防的情況下動員這麼多的軍艦、軍機與海警船；而美國來得及嗎？美日要幫忙，真的來得及嗎？全部圍起來根本進不來啊！

第二是，郭正亮直言，這次比上次裴洛西來，要逼近台灣非常多，就切在24海裡的邊上。在戰略上是已經就作戰位置，這麼快圍起來，而且還就作戰位置，美國要救也進不來；外逃也沒有機會，也就是出不去、進不來。

另根據《TVBS》引述英國金融時報（FT）報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「這是北京可能採取眾多措施中的第一個，中共接下來還會有其他的軍事、經濟和外交措施」。

「我有去求證，葛來儀根據是什麼？」郭正亮引述葛來儀說法，搞不好會要求經過船隻要向中國大陸登記。

郭正亮披露，去年CSIS做兵推，就有這項，台灣也有好幾人在現場。有人提出這項問題，問台灣怎麼辦？「據我了解」，郭正亮說，民進黨代表都不知道怎麼辦，僅說會向國際訴求不合理。

郭正亮強調，這個布局是圍困的布局，不是登陸作戰，如果真的有發揮功能就是封鎖，封鎖什麼？「我覺得最有可能的就是能源封鎖！或是針對高雄港封鎖」。