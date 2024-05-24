私密處感染是不少女性的困擾，穿得寬鬆一點來保持透氣、通風是一種解決方式。一名女網友分享，她從4年前開始就已習慣不穿內褲，結果發現分泌物比以前穿內褲、褲子時少非常多，在女性之間引起討論。

一名女網友近日在「Dcard」表示，4年前開始就不穿內褲，出門時也都改穿裙子，所以不會遇到摩擦問題，除了月經來的時候才會穿生理褲，其他時間都「放他涼」，習慣後發現分泌物真的比以前少很多，「有人也沒在穿內褲的嗎？感覺大家會覺得很噁心，但我覺得比以前健康」。

雖然有些人好奇「摩擦會不舒服吧…而且褲子容易有黃黃的痕跡」、「穿裙子不穿內褲，那會穿安全褲嗎」、「拜託妳裙子穿厚一點，最好防水的那種，我不想坐到妳的各種精華啊」。

不過大多數女生也提供自身經驗，說「+1，不穿內褲真的很舒服，沒有那種束縛感」、「我是在家洗完澡就不穿內褲了，不穿內褲的好幾年了，都沒婦科毛病很讚」、「在家不穿，但我出門會穿」、「不會被看到的話，這其實是對私密處保養最好的方法」、「在家我都穿男生的四角褲通風」、「已經習慣不穿內褲3年左右了」、「不穿內褲+1，自此再也沒有因為私密處問題而看過醫生」。