「2024九份紅燈籠祭」24日登場，新北市長侯友宜及活動代言人金馬獎影后陳淑芳共同於九份昇平戲院進行點燈儀式。（柯毓庭攝）

「2024九份紅燈籠祭」24日登場，新北市長侯友宜及活動代言人金馬獎影后陳淑芳共同於九份昇平戲院進行點燈儀式，並展開第一場主軸活動「提燈夜遊祈福行程」。侯友宜說，今年是第二年舉辦紅燈籠節，去年辦得非常成功，今年希望能帶動整個商圈，吸引更多的觀光客，讓大家想到新北，就會想到平溪有天燈、九份有紅燈籠。

活動邀請了九份國小學生表演管弦樂當作開場。侯友宜說，點燈儀式特別選在年初剛整修完成的昇平戲院裡舉行，是因為昇平戲院承載著九份百年來的文化記憶，更扮演著水金久重要的歷史據點。九份紅燈籠祭去年第一次辦，早年有火把節，因為危險的關係轉型成紅燈籠。

侯友宜說，點燈儀式特別選在年初剛整修完成的昇平戲院裡舉行，是因為昇平戲院承載著九份百年來的文化記憶，更扮演著水金久重要的歷史據點。（柯毓庭攝）

今年活動邀請陳淑芳擔任活動代言人，為活動拍攝形象宣傳影片，陳淑芳在記者會現場給民眾大放送上飛吻，她說，她從小在九份長大，對九份有著許多美好的回憶，這次能以代言人的身分回到九份深感榮幸。

觀旅局說，新北市高度重視九份的觀光旅遊發展，今年燈籠祭特別與在地民宿與商家合作，推出各項優惠好康活動，積極促進九份當地觀光發展，活動為期一個月，點燈儀式後接續「提燈夜遊祈福行程」，侯友宜與民眾提著九份小提燈自昇平戲院出發，沿著輕便路欣賞沿途美景，再到五番坑公園《福搖直上》裝置書寫祈福卡並掛上裝置祈願平安與幸福。

觀旅局說，系列活動中每周六、日限定的「提燈夜遊」遊程將於25日晚間展開第一場次，由九份在地嚮導帶領著民眾提著小提燈，深度探索九份金礦文化與周邊景點歷史軌跡，另外全程參與完還能參加限定伴手禮禮盒抽獎；31日登場的則是第二場主軸活動「夜遊雞籠山遊程」，體驗沿著山徑石階蜿蜒而上，俯視九份山城聚落風景。

觀旅局表示，民眾只要至ACCUPASS活動通搜尋關鍵字「夜遊雞籠山遊程」即可報名參加，更多「2024九份紅燈籠祭」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。