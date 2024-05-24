基隆市警方於昨(23)日，持拘票、搜索票將薛姓男子逮捕移送法辦，並沒入4輛改裝機車。（圖／警方提供）

基隆市警方於昨(23)日，持拘票、搜索票將薛姓男子逮捕移送法辦，並沒入4輛改裝機車。（圖／警方提供）

改得太誇張！2輛Gogoro電動機車外加改裝裝飾鈦管，後驅加長拉長車身，甚至改裝氮氣避震器、更改齒輪比；基隆市警方鎖定1名疑似改裝業者32歲薛姓男子，於昨(23)日持基隆地檢署與法院拘票、搜索票，在現場查扣4台拼裝機車，同時沒入車輛，交由監理單位定期銷毀，薛男也將依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

為避免飆車群眾持續危害社會安寧，基隆市警方於本月4日接獲消息，於隔(5)日凌晨1時30分許在明德三路百福火車站有聚眾飆車一事，便派警力提早於現場埋伏，待飆車群眾於道路上競速，再實施圍捕盤查，並在現場依違反《道路交通管理處罰條例》舉發7件交通違規。

基隆市警方鎖定疑似改裝業者的薛男，並向基隆地檢署及法院聲請拘票、搜索票，於昨(23)日前往薛男車行，當場查扣4台拼裝車輛，並告知「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛」規定，可開罰3600元以上1萬800元以下罰鍰，且當場禁止駕駛、同時沒入車輛，交由監理單位定期銷毀，全案將依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪嫌，將薛男移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警方呼籲，改裝車輛引起環境噪音令人反感，影響社區安寧秩序，任意在道路上飆車更將構成刑法公共危險罪，警方將持續針對改裝噪音車及飆車行為強勢執法，以確保民眾生活安寧及用路人交通安全。