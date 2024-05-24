解放軍東部戰區自本週四（23日）起，舉行了為期兩天的「聯合利劍—2024A」環台軍演，聚焦海空戰備、奪取戰場控制權、精準打擊重要目標和巡邏上，為因應中國大陸舉措，駐紮在沖繩縣的日本陸上自衛隊現已部署愛國者3型飛彈（PAC-3）至與那國島和石垣島上應變，彈艙已經升起戰備。日本外務大臣表示將密切關注中國大陸的動向。

就在解放軍開始展開環台軍演之際，駐紮在沖繩縣與那國島和石垣島的陸上自衛隊駐地已進入警戒狀態，並將隸屬於航空自衛隊的愛國者3型進入戰備狀態。愛3自去年以來，為因應北韓「軍事偵察衛星」的發射計畫而部署在先島群島之間，此後一直保持部署狀態。

日本外務大臣上川陽子在記者會上表示：「日本政府對中國大陸相關動向保持高度關注，並已向陸方傳達我國的擔憂。」他強調：「台灣海峽的和平與穩定，不僅對我國的安全保障至關重要，對國際社會的整體穩定也具有重要意義。我們將繼續密切關注兩岸關係的發展，並繼續進行外交努力。」

沖繩縣知事玉城康裕在稍早例行記者會上表示，中國大陸軍隊正在台灣周圍進行大規模演習，他認為這是一個內部事務：「我認為演習是從確保中國大陸安全的角度進行的。」。他還表示認識到「這必須謹慎行事，以免造成該地區的不穩定。」