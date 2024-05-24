中共解放軍東部戰區23-24日在台灣島周邊開展「聯合利劍—2024A」聯合演習，前立委郭正亮驚爆，賴清德就職演說前一週，有國安大員拿出一份稿子給某些人看，結果出來的就職演說完全不是這樣，「我覺得中國大陸覺得被騙！」

郭正亮24日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，為何「聯合利劍—2024A」一開始陣仗就這麼大？美國白宮亞太事務助卿康達在4月15日有去中國大陸，見了國台辦，要穩住現狀。羅森伯格1月13日之後來台灣3次，對外傳達的訊息也是如此。

郭正亮驚爆，賴清德就職演說前一週，有國安大員拿出一份稿子給某些人看，指出賴清德方向大致如此，過目的其中一位是趙春山，趙春山拿到據說是就職演說稿件大致內容。

郭正亮披露，結果出來的就職演說完全不是這樣，「我覺得中國大陸覺得被騙，美國怎麼可以這樣騙人？包括康達到大陸、羅森柏格到台灣3次」。

「你如果是中國大陸處理此事的當事人，心情一定是非常憤怒」，郭正亮直言，所以軍演規模一開始就這樣，也是擺陣給美國看，否則有須要擺陣擺到這個程度嗎？

「美國內部也有人要搞這個事」，郭正亮說，因為中俄發表聯合聲明，這也惹怒美國，所以美國對中國大陸突然打貿易戰、科技戰、菲律賓、台灣等組合拳。這一局，不是真正軍事戰爭，中美都在硬槓。