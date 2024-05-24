基北北桃我的減碳存摺全民運動海報。（新北市交通局提供）

基北北桃4市合作舉辦的「我的減碳存摺」全民運動自啟動以來，反應熱烈。新北市交通局宣布，4月的得獎名單已於活動官網公布。獎項包括月月抽獎（含地方特色獎項）和周五加碼抽獎的得獎者，悠遊卡公司將於5月31日前以簡訊通知；滿額抽獎的得獎者則會通過APP訊息推播方式通知領取，請幸運得獎者留意您的手機訊息。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北市提供具有地方特色的獎項，包括淡海輕軌和安坑輕軌180日票。中獎者拿到票卡後可自由選擇啟用日期，並須於今年12月31日前於輕軌進站刷卡機開通，自啟用當日起計算連續180日內可不限區間搭乘。無論是通勤還是前往漁人碼頭或陽光運動公園等觀光休閒使用，都非常划算。

吳政諺指出，民眾只要搭乘基北北桃公共交通運具（如公車、捷運、YouBike、台鐵、公路及國道客運），累積減碳量就能參加「基北北桃我的減碳存摺全民運動」。截至5月23日，活動參加人數已突破10萬人，累積減碳量達3,730噸。交通局鼓勵還未參與的市民積極加入，不僅能為地球減碳，還有機會贏取豐富獎品。

此外，交通局也呼籲企業通過官網的「減碳響應專區」參與活動。企業可在該專區分享減碳措施和成果，展示其在環保方面的努力，實踐企業社會責任（ESG）及落實可持續發展目標（SDGs）。詳細活動辦法及參加方式請參閱活動官網。