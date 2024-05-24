歐美一名人妻控訴，老公和餐廳女外送員有一腿，未料被她抓包後，餐廳居然送她免費的蘋果酥當賠禮，消息一曝光引發網友熱議，紛紛大喊+1。

根據《每日星報》報導，這位名叫做麗莎（Lisa）的人妻，最近上網在一家餐廳的網頁上留下「一星負評」，主要投訴餐廳食物不好吃，還怒嗆該餐廳負責外送的女服務員，會跟年長的顧客有一腿，「如果你不希望你的丈夫和其他女人上床，就不要來這裡點餐。我發誓我不會再來這裡吃飯了」。

一名人妻抓包丈夫和餐廳女外送員上床後，餐廳居然送蘋果酥當作賠禮。（圖／翻攝自X）

麗莎會這麼抱怨不是沒有原因，主要是她發現，45歲的丈夫和餐廳19歲的女外送員凱蒂（Katie）搞上床，麗莎痛罵，這名女外送員找不到年紀差不多大的男性上床，居然將魔掌伸向已婚的年長男子「色誘對方跟她啪啪啪」。

麗莎還表示，「這個女孩很不專業，每天都只會打電話和男人調情，如果可以的話我會給她0顆星」，而麗莎的評論在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友討論和關注，甚至還釣出同樣在這間餐館上班的男員工扎克（Zack）給了回應。

扎克除了向麗莎致歉外，邀請麗莎到他們店裡領取一份免費的「蘋果酥」作為和解禮物，「我希望這有助於彌補你的糟糕經歷」，想不到的是，扎克的回應竟讓這篇評論的熱度更推向了高峰，許多網友就嘲諷，「一個不忠的丈夫換來一個蘋果酥，感覺很值得」、「我可以和凱蒂上床，然後再抱怨，這樣我就能得到一個蘋果酥，根本是雙贏政策」、「我可以用我的丈夫換一個蘋果酥嗎？」，「還不交出外送電話」。