韓國人氣女團NewJeans今（2024）年3月底秘密來台拍攝，5人現身台北街頭吸引不少民眾圍觀側拍，消息立刻被分享網上，但一度爆出製作方檢查路人手機的蠻橫行為惹議，之後也緊急發道歉聲明。而NewJeans最新MV〈How Sweet〉今（24）日下午上線，從釋出的宣傳照確定MV都在台灣拍攝，超台景點全曝光。

近期NewJeans所屬公司HYBE內部發生鬥爭，但她們還是帶著新專輯《How Sweet》回歸，同名主打歌MV今日下午3點上線，有不少眼尖台灣粉絲認出，MV中的場景幾乎都是在台灣，相當驚喜；MV中出現的地點包括富錦街民生社區、萬華天橋、宜蘭礁溪、平交道和傳統雜貨店等。

NewJeans新歌MV在台灣拍攝，出現多個超台的景點。（圖／摘自NewJeans Instagram）

NewJeans今年3月秘密來台拍攝，MV今日曝光。（圖／摘自NewJeans Instagram）

MV上線不到5個小時就衝上發燒影片前三名，觀看次數也已超過百萬，台灣粉絲也湧入NewJeans社群大讚，「應該封妳們為台灣觀光大使」、「滿滿的台灣，有點感動，謝謝NewJeans」、「把台灣拍得好美又復古，以後多多來台灣玩啊」、「這是最台Kpop MV了吧」。

NewJeans (뉴진스) 'How Sweet' Official MV

其實NewJeans今年3月被發現來台拍攝，很多台灣粉絲想到現場朝聖，親眼目睹偶像風采，怎料，爆出現場工作人員檢查圍觀路人手機，避免NewJeans來台拍攝消息流出；事情爆發後立刻在網上引起撻伐，在輿論下負責接洽NewJeans台灣拍攝的雷宮製作也迅速發聲道歉。