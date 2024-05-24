賀軍翔今（24日）突遭檢方搜查民生社區住處、查扣手機，疑似被酒店公關告「妨害性自主」，經紀公司緊急發出聲明，但此事件仍持續發燒，連帶他過去黑歷史也再度被翻出，掀起討論。

已婚男星賀軍翔過去出演多部經典偶像劇《惡魔在身邊》、《鬥牛，要不要》、《美樂加油》等，是當年台灣痞壞花美男元祖之一。早期自稱「緋聞絕緣體」的他，除了2004年和林依晨合拍《愛情合約》曾傳出假戲真做，隨後傳聞兩人為撇清緋聞撕破臉，他幾乎未曾傳出與其他女星沾上邊。

2017年賀軍翔奉女成婚，與圈外的高中初戀女友步入禮堂，正當大家以為賀軍翔對感情始終如一時，沒想到新婚第一年、晉升人父，賀軍翔就爆出深夜不回家，和女團「Ciao俏女孩」團長波波蓁徹夜歡唱，事後嚴正抗議，澄清兩人不熟、老婆也都知道自己行程。

後來，賀軍翔二度被拍到，深夜夜唱私會長髮妹，好友張勛傑充當司機掩護送兩人，下車後甜蜜擁抱牽小手，隨後依依不捨離開。事後僅以「酒後比較熱情」說詞回應，經紀公司解釋：「賀軍翔和長髮妹是好朋友，當天是好朋友聚會，很開心喝得比較多，所以大家比較熱情動作比較大，但並無其他越過朋友界限的任何動作」。

賀軍翔稍早發聲明回應。（圖／賀軍翔律師提供）

據悉，狗仔葛斯齊去年曾爆料賀軍翔上酒店與辣妹喇舌，引發外界聯想賀軍翔疑被告「妨害性自主」與此事有關，但葛斯齊今(24日)受訪表示：「跟我去年爆料沒關係，但案子不單純，今天早上大家認為跟去年爆料相關，但跟我調查沒有任何關聯」。