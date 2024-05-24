阿本（翁瑞迪）今（24日）擔任第2屆QPOWERAwards頒獎典禮的分享嘉賓，大方傾吐他出櫃的歷程故事。他去年底公開出櫃後，常分享他與男友的故事，「我現在會跟朋友講『我男友』怎樣，但之前會嘴軟，這麼普通的三個字。」他說，出櫃後才發現公開戀愛是件開心的事，「對一般人來講很正常，但對我而言是個過程，真的要愛自己，也要好好做愛。」

阿本自曝國中時因為自卑，找不到認同感，一度萌生負面想法，「我會想說，我是不是死掉就好了」。他在高中時期向爸媽出櫃，但10多年來家人之間都避諱談論這件事，直到近幾年，媽媽才主動關心起他的感情，要他找個人愛。

對於未來是否要結婚，阿本現階段沒有想太多，認為跟男友穩定、輕鬆就好，「老娘想要結婚的時候就會結，現在的生活也很棒，而且我有自己的選擇權。」

此外，他與炎亞綸傳了多年緋聞，2人交情深厚，今被問到炎亞綸的近況，阿本低調的不想多談，「不是不能聊，因為今天對我很重要，不想變成我跟他的新聞。」他說，炎亞綸是他人生中很重要的朋友，「我們有保持聯絡，他知道我來這裡分享我的故事。」