大陸男星龔俊在改編超人氣動漫的奇幻古裝戲劇《狐妖小紅娘月紅篇》中上空練功，秀「冰塊盒腹肌」引起熱烈討論，「龔俊肌肉」更登上熱搜。龔俊曾在受訪時提到：「我身材可以啊，專門拍了一場練功的戲，可以期待一下。」沒想到開播即巔峰，讓觀眾大飽眼福。

《狐妖小紅娘月紅篇》開播4集就登上陸網熱度榜冠軍，龔俊不僅外表備受熱議，戲中靈動、活潑的演技也大受讚譽，那份自然的少年感讓飾演的「東方月初」一角被觀眾喜愛。龔俊日前在網上曝光戲裡一段被狐妖纏身圍毆畫面，特地向飾演「妖仙姐姐」的楊冪撒嬌討拍寫下「妖仙姐姐你要替我做主啊。」引來120多萬人圍觀。

龔俊上空練功畫面備受討論。（圖／龔俊工作室微博提供）

另外，久未在台灣有演出的黃志瑋，也在劇中現身，飾演反派「金人鳳」。戲外他在社群上對楊冪開玩笑說：「老朋友了，切磋一下。」原來2人在2009年《仙劍奇俠傳3》中就曾交過手，相隔15年又再次碰上，引來網友關注，時空和角色交錯下，讓演員和觀眾都備感親切。

黃志瑋現身《狐妖小紅娘月紅篇》與楊冪相隔15年再對戰。（圖／愛奇藝國際站提供）

《狐妖小紅娘月紅篇》最新播出劇情中，楊冪所飾演的塗山紅紅透露「苦情樹曾牽起無數獨特情緣，卻從未有過人與妖相戀。」這讓龔俊飾演的人族東方月初相當詫異，但紅紅也點出關鍵在於「壽命」，即便能一時相戀，卻無法相守終身，兩人的命運和感情就在一場百年苦情樹結緣大會上產生了微妙的變化。

《狐妖小紅娘月紅篇》愛奇藝VIP會員將於首播日（5／23）起連續更新4天，每日18：00在愛奇藝國際版獨家更新2集。