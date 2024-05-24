中職「樂天桃猿」啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）擁有亮麗外型、活潑性格，深受粉絲喜愛，身為「樂天女孩」總隊長的她還跨足綜藝圈，演藝事業如日中天，怎料，她近日也被詐騙集團盯上，有人私訊說她借錢買房，消息一出讓籃籃忍不住氣罵：「可惡的壞人！」

籃籃23日曬出一則網友收到的私訊，開頭就問道「請問籃籃跟你認識嗎」，接著說明傳訊息的原因，表示籃籃2022年向對方借錢買房，但後來遇上詐騙，導致還款期限早已過期，還聯絡不上她，想請收到私訊的人幫忙聯繫。

籃籃遭詐騙集團盯上。（圖／IG@lan0716）

私訊的對方繼續說到，如果收不到借款的利息沒關係，只是希望籃籃能面對這件事，「我不是會為難的人，只要溝通協調清楚就好了」，訊息最後對方也強調自己不是討債集團或詐騙集團，甚至有對話內容可以證明，事情真偽相當可疑。

對此，籃籃則透過限時動態否認此事，「朋友們如果最近有被私訊這樣的訊息，請勿理會，也請幫忙檢舉帳號。最近詐騙非常非常多！我從來不會加任何好友去借錢，請大家小心」，最後還痛罵對方是「可惡的詐騙壞人」。