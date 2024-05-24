網紅鳳梨（吳泓逸）因舊愛「罔腰」假懷孕風波意外爆紅，充滿台味、搞笑又直率親民的風格，讓他受到不少網友支持；但鳳梨昔日曾假冒檢察官騙一名老婦47萬元，雖然已道歉和接受法律處分，卻遭網紅馮語婷不斷挖出舊事針對，直到最近鳳梨更親自到地檢署提告。不過鳳梨今（24）日突曬手寫不自殺聲明，令網友看了一頭霧水。

鳳梨今日晚間在臉書和Instagram發文，開頭就先向當年犯案的受害者和家屬道歉，他也說已經與對方達成和解，如今看不過馮語婷搞資金盤還在婚後搞東搞西，決定為社會發聲；文中鳳梨不斷強調馮語婷就是高鉦崴（花小武），他願意勇敢站出來，是不想讓同案的馮語婷繼續危害社會。

對此鳳梨也接受輿論批評，他說這是公眾人物的責任，但補充自己已不是公眾人物，不過若是遭越界，他一定走司法途徑，也不會回應假帳號的問題；最後鳳梨還附上本人手寫不自殺聲明，「在此期間，我的life or body（生命或身體），如果受到any harm（任何傷害），都不是出自my（我）自願，如果有發生accident（意外），wish police（希望警察）詳查。」

而今日話題人物陳沂也在底下留言，「吳前檢座法律系雙修English系？國際化徹查馮語婷資金盤詐騙案，絕不寬貸！」鳳梨也自曝學歷，「我文藻外語的…」。