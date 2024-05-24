南韓男星朴敘俊去（2023）年被爆出與百萬網紅金秀妍交往，但當時他僅回應「是私事」，沒想到近日又傳出有新戀情，新對象則是在IG上擁有103萬追蹤的混血正妹Lauren Tsai（蘿倫蔡），雖然目前皆未正面回應新戀情，但Lauren Tsai的背景也隨之被網友起底。

日前有日本網友在X上分享一張照片，指出朴敘俊戴著口罩、帽子，穿著白色T恤現身東京街頭，身後還緊跟著一名身穿黑衣的長髮美女，被認為是現任女友，更被認出是Lauren Tsai，不過，事後經紀公司表示「藝人私生活難以確認」，仍引起不少網友討論。

於是有網友翻出Lauren Tsai的出身背景，參加過《雙層公寓：夏威夷》的她，曾在節目中透露自己是亞洲、歐洲混血，因為她的父親蔡明曦是華裔美國人，母親琳達瑪麗懷特（Linda Marie White）則是歐裔美國人，而她從小在美國麻州出生，7歲時全家才搬到夏威夷生活。

除此之外，Lauren Tsai雙親的背景也來頭不小，她的祖父蔡維侖是名航空工程師，也是史丹佛大學的榮譽退休教授，曾祖父蔡一諤曾擔任台灣省政府農復會會計長及東海大學董事長，外曾祖父則是知名音樂家李抱忱，就連叔叔也是美國知名大廚蔡明昊，家世相當顯赫，儘管她與朴敘俊的戀情尚未確認，但也讓她驚人的家庭背景意外曝光。