立法院近日進行國會擴權案審查，高雄今天民間團體發起「高雄大路過」，在中央公園集結超過3500人「路過」中央公園。（任義宇攝）

立法院近日進行國會擴權案審查，高雄今天民間團體發起「高雄大路過」，在中央公園集結超過3500人「路過」中央公園。（任義宇攝）

知名搖滾樂團滅火器貝斯手皮皮現身「高雄大路過」，與現場民眾合唱「島嶼天光」。（任義宇攝）

立法院近日進行國會擴權案審查，引起各地串連發起「我藐視國會」活動，高雄今天也有民間團體發起「高雄大路過」，在中央公園集結超過3500人「路過」中央公園，發起人表示，這次活動以靜態方式表達訴求，希望藍白陣營能退回這「沒有討論，沒有民主」的法案。

「高雄大路過」發起人吳先生表示，本次發起高雄大路過，因看到上週的立法院強行通過進行二讀之後，事情越來越不對勁，於是迅速的在網路開始集結串聯，聲援遠在300多公里的立法院抗爭的朋友。

有別於以往吵吵鬧鬧的陳抗方式，吳先生說「高雄大路過」僅透過創意標語、太陽花，就集結3500老、紹，在中央公園表達訴求，讓更多人認識這個議題，期待國民黨及民眾黨可以懸崖勒馬，把已經通過的法案給撤回。

有高中生手持「救國高中生」標語表示，法案沒有審查、討論就通過的法案，不符合民主國家該有的制度與精神，認為這樣的國會不是改革，而是黑箱作業，也坦言同齡者對政治冷感者多，對今天很多站出來關心台灣感到感動。

「高雄大路過」現場有多名民代「路過」聲援，知名搖滾樂團滅火器貝斯手皮皮也出席現場與現場民眾合唱「島嶼天光」。

台灣基進高雄市議員張博洋表示，高雄人連續2天集結上街頭，顯示出藍白陣營惹出的民怨已越滾越大，很多無論年輕、高中、大學、上班族等各年齡層，都站出來反對國會擴權，希望國民黨回頭是岸，退回法案終止粗暴的改革。