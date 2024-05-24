俄羅斯2022年2月24日發起「特殊軍事行動」入侵烏克蘭，至今（24日）已814天。路透社24日發布獨家報導，4名消息人士透露，這場戰爭要打多久，俄國總統普丁都沒問題，但普丁也準備藉由談判達成停火協議止戰，俄方將佔領更多烏克蘭的土地以逼迫基輔上談判桌；俄國無意進入北約國家領土，也不想再次對俄國民眾發布全國動員令。

路透社24日報導，4名消息人士有3人熟悉普丁（Vladimir Putin）核心圈討論內容。普丁向少數顧問表達失望之情，因為俄烏談判受西方干預阻撓，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）決定排除談判選項。第4名消息人士位處俄國政府高層，曾與普丁共事且了解克里姆林宮高層討論內容，這名消息人士說：「普丁想打多久都行，但他也做好停火的準備以中止戰爭。」

俄烏戰爭已經打了2年3個月，路透訪問5名了解普丁與核心圈的消息人士，其中4人透露普丁有意進行停火談判。

路透社總共訪問5名曾與普丁在政界或商界共事的高層人士，其中1人不願針對目前俄烏戰爭前線停火一事評論。前述4人均要求匿名。5人均表示，普丁已向顧問表明對於北約領土毫無意圖，其中2人指出，俄國政府擔憂與西方之間因烏克蘭僵局而導致局勢升溫，包括核武升級。

克宮：俄國也不想一直打仗

跟隨普丁多年的克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應，普丁已多次明確表達俄方願意經由對話達成目標，而且俄國並不希望打一場「永恆的戰爭」。俄羅斯國防部未回應。

西方國家因未這場戰爭對俄羅斯全面經濟制裁。西方國家一些政軍分析人士認為，普丁在新的6年總統任期一開始就任命經濟學家貝洛索夫（Andrei Belousov）出掌國防部，意在讓俄國經濟於長久戰爭狀態立足，以求贏得這戰爭。俄羅斯最近在烏克蘭西北部邊境屢有推進，消息人士說，普丁寧願用此刻態勢結束戰爭。

消息人士說，俄軍近日在烏克蘭東北部步步推進，普丁認為這場戰爭要打多久都行，但他也準備好要凍結現有交戰前線與烏方談判停火。

普丁若再發動員令恐挫聲望

消息人士之中有3人都說，普丁心知這場戰爭取得任何重大進展就需要再度全國動員，但他不想這麼做，因為他的聲望在2022年9月首度全國動員後明顯下降，動員令引發大量俄國男性出境避戰。培斯科夫表示，俄國無須動員，只要招募志願簽約加入武裝部隊的兵力即可。

然而停火目前看來遙遙無期。澤倫斯基多次表示，依普丁開出的條件不可能實現和平。澤倫斯基誓言奪回遭俄軍佔領的土地，包括這場戰爭爆發前就被遭俄方併吞的克里米亞，澤倫斯基2022年已諭令「不可能」與普丁進行任何會談。

消息人士之一預測，只要澤倫斯基還在位掌權就不會有任何協議，除非俄羅斯繞過烏克蘭直接找美國談。不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周訪問基輔時表示普丁對於正經協商沒興趣。瑞士6月主辦的會談將針對如何結束俄烏戰爭統整國際社會意見。莫斯科宣稱，只要俄方沒有出席，這場會談就不可信。

#Russia #Ukraine war may 6

Ukrainian counteroffensives reported near #Kharkiv and #Izium.

500 civilians reportedly evacuated from #Azovstal plant in #Mariupol.#EU sanctions on Russian energy opposed by Hungary, as new package is discussed

Map by @war_mapper pic.twitter.com/yslNf5KEZ6 — Yellow (@Yellow34950210) May 6, 2022

烏克蘭4州尚未完全由俄方掌控

4名消息人士指出，普丁準備認定經由戰爭取得的土地，並凍結雙方目前的前線衝突。其中一人分析：「普丁會說我們贏了，北約攻擊俄軍但我們維護了主權，他會說我們已有一條通往克里米亞的陸廊，這是實情。」莫斯科最初設定戰爭目標是拿下烏東與烏南的頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松4州，若戰爭此刻凍結且普丁接受目前交戰前線，這4州均未完全落入俄國之手。

俄國政府發給簽約入伍的士兵相當豐厚的薪餉。普丁認為應該讓戰爭結束的另一個原因在於，戰爭這麼拖下去，久待戰場的士兵對於回到俄國後的工作與收入不會滿意，這可能造成社會緊張。

烏克蘭領土目前約18%由俄方控制，本月俄軍持續在烏國東北部哈爾科夫州邊境拿下多處村鎮。曾與普丁共事的消息人士說，俄軍將進一步推進，普丁會持續慢速佔領烏克蘭土地，直到澤倫斯基提議停火。