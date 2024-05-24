演員陳婉婷和江常輝都從王小棣創辦「植劇場」出道，王小棣近期開創短劇輕喜劇《小菁與言言》，2人在戲裡皆有演出，擦出不少火花，江常輝還擔任其中幾集的編劇。今（24）日舉行媒體茶會，陳婉婷和也是「植劇場」出道的顏毓麟交往7年，2人感情穩定，至今卻沒有「婚頭」，陳婉婷理性說：「我沒有找到一定要結婚的理由，真的有需要結婚嗎？」

她說上周男友去參加好友盛平的婚禮，遇到王小棣老師催婚，男友當下回：「現在很好。」事後她對男友開玩笑說：「你就沒有求婚啊，就沒有下一步。」但陳婉婷也沒有想結婚，唯一想到一定要結婚的理由就是老後醫療方面的問題。

陳婉婷氣質清新脫俗。（旺淂窩門娛樂提供）

年紀已經4字頭的她也沒有特地凍卵，「有一段時間的確滿想要小孩，但現在覺得養貓就夠了。」雙方家長雖然有問過結婚與否，但也尊重2人的決定。2人現在同居，有討論到要一起買房的事情，家人有說要幫忙付頭期款，但陳婉婷嘆說：「但太現實，房價太高，先好好住在還不錯的房子就好，也沒有存買房預算。」

陳婉婷和男友很少過節日，透露男友的貼心是屬於默默付出型，例如她最近買摩托車，男友不放心路痴如她，催促著要在機車上裝手機架以便導航，但陳婉婷遲遲未有動作，男友就默默替她裝好，「他對朋友也是這樣，他是屬於水電工系列的，也會去別人家幫忙換水龍頭。」一旁的江常輝也點頭說：「他就有來幫我修電腦和換水龍頭。」

2人感情雖沒有下一步，但也沒有7年之癢，陳婉婷坦言這7年沒有其他人追，也沒有萌生想離開的念頭，開玩笑說：「應該也沒人喜歡他。」不過她回想起，有次顏毓麟拍戲，她前去探班，撞見男友摸服裝組的女性工作人員的頭，後來她向男友提起此事，男友壓根忘記自己做過什麼，「他是下意識摸得，我沒有介意，但跟他說要小心，怕女生誤會。」

有趣的是陳婉婷拼命想回想2人較浪漫的相處過程，她說昨天有跟男友說今天工作會一直提到他，男友嚇一跳反問：「幹嘛一直說我？」陳婉婷甜回：「因為我的生活都是你啊。」比起送鮮花、慶祝交往紀念日，2人的浪漫平凡又踏實。