高雄市議員李雅靜近日發現鳳山溪沿線又產生惡臭，才發現上游端有不肖廠商偷排廢水，導致魚群死亡。（高市議員李雅靜提供）

高雄市議員李雅靜近日發現鳳山溪沿線又產生惡臭，於是她從上游端巡視到下游端，才發現上游端有不肖廠商偷排廢水，水質相當差又臭氣沖天；檢視到中端又發現清淤工程不完善；下游端更是慘，魚群橫屍遍野、臭氣熏天，讓鳳山溪沿線居民受不了。

李雅靜表示，這2天鳳山溪沿線又產生惡臭，今天，我特地從上游端一路到下游端查看，在上游端發現又有不肖廠商偷排廢水，現場真的怵目驚心，臭氣熏天讓人感到噁心，到了中游段，看到所謂的「生態工法」清淤工程差點昏倒，清淤之後，淤土仍然佔了半個河道，這樣的蓄洪量真的能抵抗豪大雨的來襲嗎？再到下游端，更是讓人憤怒！魚群屍橫遍野、惡臭難受，沿線鄉親無奈的說，這樣的痛苦，已經持續至少2天了，鄉親已經受不了了。

「陳其邁市長 ，這就是您給我們的居住環境嗎？您要不要親自來現場感受一下？」李雅靜也嚴正呼籲水利局、環保局，你們都是市府團隊，不要再互相推諉卸責，還給我們乾淨透徹的鳳山溪。