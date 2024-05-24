T1聯盟總冠軍賽24日在桃園巨蛋開打，卡森斯再次打出前NBA球星身手，貢獻30分、15籃板，其中包含最後25秒穩住勝利的切入上籃，克羅馬也拿30分，攜手幫助台啤永豐雲豹106比101險勝台北台新戰神，率先搶下總冠軍賽首勝，接下來G2於26日續在桃園巨蛋進行。

雲豹開賽就靠卡森斯、克羅馬與蔣淯安等人三分外線取得領先優勢，隨後更把領先差距擴大到14分，反觀戰神洋將恩多開賽才66秒就吞兩犯，幸好林宜輝、科倫紐克、林秉聖等人火力幫助戰神逐漸追上，打到上半場還剩2分多鐘，戰神追到52比53。

戰神更靠強森上半場還剩1分31秒上籃，取得54比53首度超前，打完上半場，戰神58比55領先，科倫紐克半場14分、10籃板，雲豹以克羅馬17分最高，卡森斯15分、11籃板，上半場雙方罰球次數也很懸殊，戰神18次，雲豹卻只有4次。

林秉聖第三節的四分打，幫助戰神擴大領先到8分，但雲豹隨即追上，打完前3節，雙方83比83平手；來到末節，卡森斯與克羅馬攜手飆分，重新幫助雲豹穩住領先優勢，但曹薰襄最後1分50秒投進三分球，戰神把比數追成97比98緊張局面。

可是卡森斯最後1分31秒切入完成三分打，接著強森最後45秒也放進兩分，差距還有兩分，卡森斯卻在最後25秒再次切入得手，林秉聖強投三分沒進，戰神只好把李啟瑋送上罰球線兩罰中1，林秉聖又在最後14秒出現掉球失誤，卡森斯最後12秒兩罰俱中，提前宣告雲豹勝利到手。