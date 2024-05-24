五月天樂團今（24）日晚間在北京鳥巢開唱，主唱阿信在台上與歌迷聊天時提到，「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的！」立刻引發全場歌迷歡呼尖叫！

賴清德在520就職典禮的演說引發兩岸爭議，對此，大陸央視新聞官方微博22日發文，堅守「統一勢不可擋」原則，引來許多大陸藝人轉發。昨(23日)楊丞琳和陳妍希也跟進發文，還有網友對此製作了一張台灣藝人表態與否的名單，一一點名已轉發和未轉發的藝人。

台灣藝人方面，重心轉往大陸多年的歐陽龍二女兒歐陽娜娜及張韶涵、「前甜心主播」侯佩岑等人第一時間便轉發相關文章，昨(23日)另一半是大陸明星的陳妍希、楊丞琳跟進轉發，還有男星王以綸、汪東城、楊宗緯、明道，及導演瞿友寧等人也在已發文名單中。

五月天樂團今（24）日晚間在北京鳥巢開唱，主唱阿信在台上與歌迷聊天時提到，「知道我們昨天在北京吃的是什麼嗎？想知道嗎？大家都叫我們去吃豆汁，我們沒吃到，但是呢，我們吃了烤鴨。」

阿信接著說，「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，立刻引發全場歌迷尖叫，他好奇問，「怎麼了，吃烤鴨不行嗎」，並提到還可以去吃涮羊肉。