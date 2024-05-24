中國大陸外交部發言人汪文斌5月24日主持例行記者會。有記者提問，瓜地馬拉出口商聯盟昨表示中國已禁止來自瓜地馬拉的咖啡和夏威夷果入境。汪文斌指出，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國大陸與包括瓜地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提。

汪文斌表示，中國和瓜地馬拉沒有外交關係，目前還不掌握說到的情況，但想告訴大家的是，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國與包括瓜地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提。

汪文斌稱，近期瓜地馬拉總統與賴清德舉行視訊會見，瓜國外長訪台出席5·20就職儀式，嚴重踐踏一個中國原則，中方對此予以譴責。這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作。希望瓜地馬拉有關官員認清國際大勢，從國家和人民的利益出發，早日作出符合危人民利益的正確選擇。