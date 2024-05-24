演員陳婉婷和江常輝都從王小棣創辦的「植劇場」出道，王小棣近期開創短劇輕喜劇《小菁與言言》，2人在戲裡皆有演出，擦出不少火花，江常輝還擔任其中幾集的編劇。今（24）日舉行媒體茶會，江常輝透露一直以為寫喜劇難不倒自己，沒想到才寫第1集就被王小棣改了8次，「小棣老師不會罵人，很溫暖，但會說：『常輝，我們要不要算了？』。」

他說自己最大的問題就是，短片明明只有10分鐘，他卻想得太複雜，經過王小棣提點，他翻看植劇場夥伴群組，大家最近聊什麼，就寫得比較順利一些。他分享其中一集在談論藝人的容貌焦慮，他也自招有容貌焦慮，一直認為自己外表不夠成熟，但得到的答案令人啼笑皆非，「我覺得自己臉長得比較像小孩，問大家是不是太像大學生，但大家都說沒有，長相與年紀相符。」

江常輝（右）和陳婉婷有革命情感，現為同門。（圖／旺淂窩門樂提供）

江常輝現在和陳婉婷同門，透露現在在學日文，希望有一天能到日本拍戲。2人從植劇場時期就有革命情感，江常輝說剛進植劇場時，陳婉婷就散發溫暖，很可以交心，是他唯一主動攀談做朋友的人。但他也自省講話太直接，常不小心得罪人，有次植劇場京劇驗收時，他直言不諱對陳婉婷說：「妳這樣子會沒人想看。」

當時他還不覺得自己說話方式有什麼問題，直到去年有朋友約他出來懇談，跟他說：「你講話太直接，每次遇到你都很害怕。」他才意識到自己有這個毛病。江常輝也開始調整自己，一開始他還害怕到什麼話都不敢說，就怕再得罪人，到現在才比較自然的與人溝通，「這是我這一年來的功課，想要當個更社會化的人。」

已單身9年的他自認孤僻，期間雖也想試著認識別人，但仍習慣一個人行事，他坦言年紀到了也有思考是不是要找個人結婚，「如果有遇到可以結婚的人也可以試試看」。