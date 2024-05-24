總統賴清德就職時主動呼籲陸方開放大陸學位生來台，教育部長鄭英耀日前也表示，秉持平等尊嚴原則，恢復兩岸青年交流。教育部於24日透露，擬恢復已暫停5年的陸生學士班招生簡章，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將可在明年7月入學。

教育部指出，希望過去受疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，即我國大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（以下簡稱陸聯會）及陸方海峽兩岸招生服務中心（以下簡稱招生服務中心）能儘速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調。

教育部指出，目前學校招收大陸地區人民之名額，採外加方式辦理，教育部得就學校教學資源條件、學生輔導機制、招生成效與優勢、國際及兩岸交流經驗或其他項目核定名額；全國各校外加招生總名額，不得超過教育部當學年度核定招生總名額2％。

教育部說明，依照既有之陸生招生作業，目前規劃114學年度陸生碩博士班於114年2月公布簡章，5月放榜；陸生學士班則於114年5月公布簡章，7月放榜。以上招生期程仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心進行協商。