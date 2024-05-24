今(24)日上午，台北地檢署指揮警方，前往藝人賀軍翔位於北市民生社區的住處搜索，並當場查扣手機等相關證物，而賀軍翔本人也在家中被合搜索，警方搜索完後並未傳喚、拘提賀軍翔；據悉，由於賀軍翔之前在私人招待所，疑似對某女子毛手毛腳，遭到女子提告，然而，有在場人士透露，當天女子是透過友人介紹給賀軍翔認識，且當天人很多，兩人狀似有「親密互動」，但也未注意有踰矩行為，畢竟人多不至於大膽在現場出手。

據悉，賀軍翔之前受到有人邀約前往北市某招待所，參加有人生日宴，但因為要助興，有人找了小姐陪酒，豈料，酒過三巡後，有名女子認為賀軍翔對她「毛手毛腳」，據了解，後來這名女子疑似找了黑道要約賀軍翔「私下談判」，但賀軍翔擔心有危險並未赴約，遭放鳥的女子便報警提告。

而今(24)日上午，賀軍翔住處遭到警方搜索，並查扣其手機等證物，由於該案件涉及「妨害性自主」十分敏感，以及偵查不公開；北檢也表示，由於該案涉及當事人隱私，該案的案由與情節不便說明。

據《ETtoday新聞雲》報導，有知情人士表示，賀軍翔去的私人招待所，當天有許多人也在場，而賀軍翔透過友人認識該女子，不過，也有人發現賀軍翔與女子互動狀似親密，不過也無發現兩人有其他脫序行為，畢竟當天這麼多人，不至於大膽的在現場出手。

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