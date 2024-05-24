只能說福爾摩沙夢想家這場季後賽主場勝利得來超級驚險！夢想家24日在主場台中洲際迷你蛋迎來季後賽首輪G1，除了靠著麥卡洛24分、13籃板貢獻，更成功守住林書豪最後絕殺拋投，最後以89比88驚險擊倒國王，今年季後賽首勝到手，接下來雙方G2於26日續在台中開打。

夢想家這場比賽贏得如此驚險主因，在於打到比賽還剩4分55秒，麥卡洛上籃取分幫助夢想家89比79領先之後，夢想家從此一分未得，也讓國王打出9比0小高潮追上，也把最後一擊交給林書豪執行，可惜他被錢肯尼、忻沃克兩人攜手包夾防守下拋投失手，國王飲恨落敗。

除了麥卡洛，夢想家得分最高球員是林俊吉的18分，且有6助攻、4籃板，馬布爾17分，忻沃克12分；林書豪則貢獻全場最高25分，另有7籃板、3助攻，可惜他的絕殺拋投落空，曼尼高也拿23分、9籃板及6抄截，楊敬敏雖有10分，全場投15中4手感卻很不理想。