裝甲586旅在中部地區執行戰備偵巡，除M60A3，包括屬雲豹八輪甲車系的CM32指揮車及CM33戰鬥車都有出動。（陸軍十軍團提供／張妍溱台中傳真）

陸軍出動M109自走砲，是一種美製155公釐口徑自走砲，戰力極佳。（陸軍十軍團提供／張妍溱台中傳真）

陸軍十軍團指出，為捍衛國家安全，陸軍裝甲第586旅聯兵三營，24日並模擬空軍防空飛彈陣地遭敵特攻突襲。（陸軍十軍團提供／張妍溱台中傳真）

因應大陸近日在台灣周邊海、空域進行演訓，陸海空三軍各地備戰，陸軍十軍團24日於台中地區執行戰備偵巡訓練，並模擬空軍防空飛彈陣地遭敵特攻突襲，並出動M60A3戰車、雲豹甲車演練，氣勢磅礡，過程中官兵展現高昂士氣及平時勤訓精練成效，有捍衛國家安全決心。

陸軍十軍團指出，陸軍裝甲第586旅聯兵三營，於23日派遣官兵執行空軍雷達站敵特攻突襲演練，出動M60A3戰車、雲豹甲車，過程中官兵展現高昂士氣及平時勤訓精練成效，順利完成任務。

陸軍十軍團指出，為捍衛國家安全，陸軍裝甲第586旅聯兵三營，24日並模擬空軍防空飛彈陣地遭敵特攻突襲，派遣戰備部隊遂行重要目標防護應援演練，儘管天候不佳，每位官兵仍不畏風雨，秉持高昂戰志完成本次任務。

陸軍裝甲第586旅長少將李錦鑫，亦到模擬演練現場，肯定所屬官兵的付出與努力，叮囑官兵在敵情威脅下，不可有一日懈怠，惟有嚴格及持續不斷的訓練，方能提升整體防衛作戰效能。