匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週五（24日）指出，布魯塞爾有意主動參戰，俄羅斯不太可能攻擊北約國家，西方的「俄羅斯威脅論」是為了戰爭做準備，並以二戰前媒體從中所扮演的鋪梗角色為例，顯示這是一步步走向戰爭的節奏。

匈牙利《民族報》援引奧班接受《科蘇特廣播電台》（Kossuth Radio）訪問時指出：「無論是俄羅斯還是其他任何國家，今天會主動攻擊北約國家的可能性極低。北約是一個防禦性聯盟，不會容忍任何違反北約國家主權的軍事行動......因此，我認為這些關於『俄羅斯威脅』的基調，更像是西方和歐洲為進入戰爭做準備的策略。」

奧班補充說，西方政治家的聲明和媒體報導表明，布魯塞爾和華盛頓發生的事情，正在建立氛圍，為與俄羅斯戰爭醞釀情緒：「在過去兩次世界大戰之前，媒體花了相當長的時間為進入戰爭做準備。我認為今天在布魯塞爾和華盛頓發生的事情，特別是在布魯塞爾，是為可能的直接衝突做準備的情緒。我們可以平靜地說，歐洲正在進行進入戰爭的準備，這體現在媒體和政治家的聲明中。」

奧班表示非常不理解，北約盟友為何不著眼於防止進一步的破壞，為何不將這場衝突（烏俄戰爭）孤立起來，說這是2個斯拉夫民族之間的戰爭。隔離這場衝突符合其他所有人的利益，但西方卻將這場戰爭視為自己的戰爭，德國立場的變化說明了我們如何一步步走向戰爭：最初他們決定只運送頭盔，但現在他們在運送武器，甚至考慮派遣部隊。