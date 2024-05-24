法籍演員法比歐第一次演出舞台劇《把我娶回家》，表演輕鬆自然，展現出中西文化差異的笑料。他2020年與台籍女友結婚成為台灣女婿後，隔年生下女兒Lola，他分享結婚後遇到最不可思議的傳統習俗，就是老婆懷孕期間因搬動家具，被岳父告知必須要拿掃把掃牆壁，一邊與「胎神」道歉，「因為我們沒有掃把，不能用吸塵器，還去跟鄰居借，然後一直在跟空氣說不好意思。」

在法國，法比歐在家習慣裸體、不穿衣服，他也不喜歡讓女兒穿太多，但有一種冷叫做「阿公覺得你冷」，岳父常覺得Lola穿太少、冬天一定要穿外套，「其實寶寶體溫比較高，我們會看狀況，有時岳父講，我會假裝聽不到。」岳父看似傳統，但因長年在國外工作、老婆也在國外長大，2家人觀念上不太需要磨合；反而是原本老婆和岳父關係較疏遠，因他而變得緊密。

法比歐首次挑戰舞台劇，愛上和大家一起合作完成表演的感覺。（春河劇團提供）

法比歐曾對台灣「胎神」的習俗驚訝不已。（陳俊吉攝）

法比歐認為國外的親子很習慣用口頭、肢體表達愛與感謝，但台灣的親子比較含蓄，一向獨立自主的老婆就更少和爸爸有交流。他提醒太太：「妳看爸爸很少回來，一回來就會特地買魚、煮雞湯到家裡，這都是他給妳愛的方式。」太太也開始敞開感受，這4年來和岳父關係很親密，幾乎天天都會視訊、講電話，「阿公回來都會來跟小孩玩，女兒現在也會找阿公，這（家庭關係）對我很重要。」

法比歐與外公感情甚篤，痛失外公感到很不真實。（摘自法比歐臉書）

法比歐92歲的外公於4月份過世，他沒能回法國參加喪禮，透露外公身體一直很健康，還能獨自照顧罹患阿茲海默症的奶奶。過世前幾天祖孫倆才通話，外公告訴他，騎車去超市買菜途中出了小車禍，跌倒撞到頭，當下不覺得痛，法比歐也認為沒事。沒想到過幾天外公卻突然中風倒下，半身癱瘓、無意識，只剩呼吸，「外公年紀大了無法開刀，過2天就走了。」他難過說全家就只有他跟外公2個男生，有不少親密的Man’s talk，痛失外公很沒真實感，「可能要回去法國，看到屋子空空的，才真的覺得他走了。」

法比歐希望未來能有更多舞台劇演出。（陳俊吉攝）

首次演舞台劇的法比歐說，因為疫情將近有3年沒有演出、也找不到適合自己的腳本，想放棄演戲的時候，郎祖筠就找上門。他坦言剛開始排練時找不到演舞台劇的節奏、和演員之間也沒有默契，所幸對手楊千霈幫助他融入劇團，郎祖筠也鼓勵他要給自己時間吸收。法比歐愛上和大家一起完成作品的感覺，即便首演前壓力爆棚，深怕失誤，他卻很享受這個過程，「以後會想要多接舞台劇，舞台劇給我的成就感、和想把事情做到完美的壓力，我很喜歡。」