人氣網紅陳沂今（24）日拋出震撼彈，突宣布加入「亞洲最大成人創作平台」SWAG，還自詡是新一代情色教主，掀起全網熱議，大家相當期待她大尺度表現。不過有網友挖出陳沂早在7年前拍過全裸寫真，身材曲線全被看光，當時她也把拍攝美照PO社群，稱「夢想實現」相當滿意成品。

陳沂在2017年曾拍過全裸寫真。（圖／中時資料照，男人幫提供）

陳沂加入SWAG成為今日網路上熱烈討論的話題，其實陳沂在2017年就曾登雜誌《FHM男人幫》封面，拍攝全裸寫真照，露出美背和翹臀，曼妙曲線驚豔不少人；另外陳沂還有換上性感黑色蕾絲內衣，擺弄各種性感姿勢，當時陳沂在雜誌訪談中，還直率地說：「我寧願為了爽而活」。

陳沂當年還將美照分享到臉書，說夢想已經實現，可以退出演藝圈了。（圖／摘自陳沂臉書）

當年陳沂也有將拍雜誌美照轉發到臉書，還喊話：「好了，夢想已經實現，我要退出演藝圈了。」從樂於對時事分享見解，到拍攝性感照，陳沂超大反差嚇壞不少網友。不過《FHM男人幫》如今已收攤，在陳沂被挖出曾為其拍性感照後，也讓一些讀者懷念等待每期不同女星、名人展現嫵媚的面貌。

今陳沂透過SWAG平台宣布28日會舉辦合作記者會，29日就是她的SWAG處女秀，還預告會同框「前國軍弟兄」壹柒柒，讓許多網友又驚又喜；陳沂也在臉書發文宣布加入SWAG的消息，有人好奇她為何加入，她不改幽默性格秒回，「缺錢下海～（誤）」。