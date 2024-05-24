陳水扁致詞時提到，其實今年2月就有高層轉達，蔡英文總統已決定要特赦，但5月初卻要他切結匯回犯罪所得1000萬美元，他無法接受，這些錢不是犯罪所得，簽切結是「強人所難」。（游念育攝）

前總統陳水扁24日出席凱達格蘭基金會19週年感恩餐會，提到特赦的傳聞，最後發生變化，他表示，並不是時間來不及作業。他還原今年農曆過年初三，就有高層的人來到台南他家，說總統已經決定特赦。當時說特赦這次是無條件的，誰知道到5月3日又傳文件要他簽名，就是犯罪所得要匯回1000萬美元，並要他切結，他很意外。他問在場民眾，「你能接受嗎？強人所難！不是犯罪所得就不是犯罪所得！」

前總統陳水扁今晚特別北上，出席凱達格蘭基金會19週年感恩募款餐會，全程神采奕奕、看起來心情十分愉快，陳水扁面對媒體不發一語，陳致中則轉述陳水扁想法表示，「自己的清白自己拚」，會繼續努力；陳也透露，有分別發邀請卡給賴清德總統和民眾黨主席柯文哲，柯因坐鎮立法院早上才通知不出席。

陳水扁致詞時提到，今年農曆過年初三，國曆2月12日，就有高層的人來到台南他家，說總統已經決定特赦，他非常意外。他們還說這件事，總統當選人賴清德還不知道，「先讓我知道」，但對外絕對要保密。因此當媒體問他，他千篇一律的答案就是「毫無所悉」，這是善意的謊言。

前總統陳水扁（見圖）24日出席凱達格蘭基金會19週年感恩餐會，舞台背板更秀出陳水扁被P上綠巨人浩克身材的有趣圖片。（羅永銘攝）

陳水扁繼續說，當時說特赦這次是無條件的，誰知道到5月3日又傳文件要他簽名，就是犯罪所得要匯回1000萬美元，並要他切結，他很意外，「不是說沒條件嗎？就算有條件，為何要白紙黑字寫下來要承認？」

陳水扁強調，他兒子陳致中2009年就對外聲明，若這筆錢可以自由處分，會全數捐出做公益使用，15年前就已經聲明過，他們還問聲明是否有效，他說當然有效。

陳水扁說，到最後，這份文件竟然是要他認罪，還說這1000萬美元是犯罪收入。但這錢跟他所涉案件一點都沒關係，是他選舉錢存下來，既然與案件沒有關係，還要說是犯罪所得，還要白紙黑字寫下。他問在場民眾，「你能接受嗎？強人所難！不是犯罪所得就不是犯罪所得！」

陳水扁強調，因為這不是犯罪所得，硬叫他簽切結書，不然就不特赦，所以他就溝通能否不寫是犯罪所得，沒有一個案件跟這筆錢有關係，後來高層就用各種理由不特赦；他指出未來他的命運可能是要將他抓回去繼續關，刑期也不可能再增加，他已經關6年多，再3年多就可以申請假釋，另外一種可能是會繼續開庭，他也準備好為自己清白辯護到底。

台灣民意基金會董事長游盈隆致詞表示，參加過這麼多次凱達格蘭基金會餐敘，這次是最心疼的，當局還說了一些理由，等於侮辱了陳水扁；游也說，「特赦」這兩個字很多台灣人不能接受，因為特赦在中文裡就是有犯罪，而最早有特赦的是美國，而美國所用的字是pardon（原諒），就是去原諒特別的人。

游盈隆強調，政治的事情用政治解決，今年以為可以順便來慶祝，完成對陳水扁的特赦，而現在是賴清德總統時代，過去他建議前總統蔡英文要要站在憲政去思考陳水扁，現在他也要跟賴清德總統說，希望能在未來100天以內特赦陳水扁。