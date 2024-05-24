會議指出，發展跨國電商、海外倉等外貿新業態，有利於促進外貿結構優化、規模穩定，有利於打造國際經濟合作新優勢。要積極培養跨境電商經營主體，鼓勵地方立足特色優勢支持傳統外貿企業發展跨境電商，加強跨境電商人才培養，為企業提供更多展示對接平台，持續推進品牌建設。
會議表示，要加強金融支持，加強相關基礎建設與物流體系建設，優化監管與服務，積極進行標準規則建設與國際合作。要加強產業自律，引導有序競爭，更能賦能產業鏈上下游發展。
新華社報導，中國國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，聽取關於行政複議工作情況的匯報，審議通過「關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見」。
會議指出，發展跨國電商、海外倉等外貿新業態，有利於促進外貿結構優化、規模穩定，有利於打造國際經濟合作新優勢。要積極培養跨境電商經營主體，鼓勵地方立足特色優勢支持傳統外貿企業發展跨境電商，加強跨境電商人才培養，為企業提供更多展示對接平台，持續推進品牌建設。
會議表示，要加強金融支持，加強相關基礎建設與物流體系建設，優化監管與服務，積極進行標準規則建設與國際合作。要加強產業自律，引導有序競爭，更能賦能產業鏈上下游發展。
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