資深媒體人呂文婉說話風格犀利，經常分享演藝圈內幕，是各大綜藝節目的常客，而近日社會治安事件頻傳，令許多民眾感到不安，呂文婉24日也在社群透露遭人尾隨，所幸她警覺性高，才沒有發生更可怕的事，藉此提醒大家要用點心觀察周遭環境。

呂文婉24日發文表示，日前送女兒去搭捷運後，獨自到銀行辦事，將車子停在步行約5分鐘距離的停車場，離開銀行走回停車場的途中遇到一個紅燈，突然有名男子試圖闖紅燈引起了她的注意，「他穿著一般，還算乾淨，但手臂掛著一個塞滿雜物的透明塑膠袋，胸前抱著一雙黑色長筒雨鞋」，怎料，綠燈後那名男子的目光竟轉移到她身上，還時不時與她拉近距離。

呂文婉當下立刻提高警戒，為了確認自己的猜測是對的，她做了一個實驗，「我刻意放慢步伐，結果他也放慢了」，此時驚恐的她正好路過一間銀行，「我索性停下腳步，佯裝閱讀貼在門外的文宣……讓我心驚肉跳的是，他也停下來了」，於是馬上衝進銀行求助。

呂文婉立刻向銀行警衛說明自己的處境，「往外看，那個人居然半掩在柱子後，就站在原地久久沒離去…還不時往銀行裡面張望」，讓她嚇得不敢再往外看，後來警衛讓她待一會，直到確定安全後再離開。

因此，她也藉這個經驗提醒大家要隨時警惕自己，「無論搭乘大眾運輸工具，抑或走在路上，千萬不要只顧著滑手機…用點心觀察周遭環境，這樣危險發生時，才能在第一時間做出應變措施」。