總統賴清德20日宣誓就職，各界關注演說內容，演說內容提到：中華民國與中華人民共和國互不隸屬，隨即5月23日中共東部戰區宣布軍演。對此，賴總統稱，面對外在挑戰威脅，有信心、有能力守護國家安全。但對於多數台灣民眾而言，戰爭絕對不是選項，這樣的恣意妄行將給島內鄉親帶來更加沈重的禍害。

全球客家崇正會聯合總會長期致力於發揚客家歷史文化，團結客家人，促進兩岸和平，台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素；對於人類而言，和平是正常，戰爭屬異常；和平無價，希望賴總統能夠積極作為，讓兩岸回到健康的交流軌道。

全球客家崇正會聯合總會繼承了客家先賢以天下為己任，熱愛民族與社會的精神，積極聯繫世界各地的客家社團和鄉親，並策劃和推動各種客家活動，對海內外都有顯著的影響力。台灣作為客家族群的重要聚集地，台海的和平穩定發展對於客家文化的交流與保存至關重要。

全球客家崇正會聯合總會呼籲賴總統：「和平是台灣唯一的選項，戰爭不是選項」，新政府必須降低台灣暴露於戰爭的風險，兩岸恢復對話是必然要走的路，回到制度性的交流軌道，以民眾福祉為最高考量。

全球客家崇正會聯合總會以促進兩岸和平為己任，希望透過線上議題投票網站傾聽年輕族群對於維持台海和平穩定議題想法，廣邀年輕族群至投票網站，表達議題相關意見。