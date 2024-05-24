統一獅老將潘威倫本季首次先發投不滿4局就被打退場，在比數早早被拉開的情況下，9局上2出局一壘有人時換上外野手林佳緯登板，最後他僅用3球讓代打的林吳晉瑋敲出滾地球出局，最後獅隊以4比14不敵中信兄弟、中止2連勝。

「嘟嘟」開局讓對手3上3下，2局上無人出局滿壘，讓王政順敲出雙殺打但先掉1分。3局上回穩又演出3上3下，沒想到4局上卻風雲變色。

面對傷癒復出沒多久的張志豪，該局投出的第1球就遭到狙擊，被轟出右外野陽春炮，2出局一、二壘有人時又投出保送形成滿壘，江坤宇二壘安打清壘，岳政華再補上三壘安打再下一城，也把潘威倫打退場。

獅隊緊急換上劉軒荅仍止不住煞車，連續投出3次四壞球保送又被陳子豪敲二壘打，兄弟單局猛攻8分。總計潘威倫初登板用62球，僅投3.2局，投出1次三振、3次四壞球保送，被敲6支安打、包含1轟，失7分只有2責失，吞下本季首敗，挑戰150勝還要再等等。

4局打完就取得9分領先的「黃衫軍」，6局起又是連3局有分數進帳，8局上張志豪敲出單場第2轟、生涯全壘打數172轟，超越高國輝的171轟排名史上第6位。

9局上2出局一壘有人，獅隊換上單場第7任投手，只見林佳緯從右外野跑進內野，並更換手套站上投手丘熱身，投出第1球139公里，生涯初登板第1球也收回留念，最後用3球解決打者，初登板留下0.1局無失分。