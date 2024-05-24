520新政府上任，賴清德總統在就職演說中強調「堅定落實2050淨零轉型」，積極回應全球趨勢！大台中不動產開發公會以實際行動力呼應政府，今（24）日下午特別舉辦「台灣永續論壇建築講座」，邀請專家學者齊聚一堂，不僅建築相關業界熱烈參與，還吸引了律師、會計師、機械業、科技業、學術界等各界人士參與，充分展現民間積極邁向減碳目標的行動力。

大台中不動產開發公會多年來持續透過大型論壇、講座、精緻課程推動ESG、淨零碳排等永續議題，並積極協助業界消除「碳焦慮」。今日「台灣永續論壇建築講座」邀請到台灣碳權交易所總經理田建中、中國信託法金產品處協理陳詩薇、逢甲大學副校長黎淑婷，分別就碳交易、永續金融趨勢、2050建築淨零道路等三大主題進行分享。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，淨零碳排對建築業來說，既是挑戰也是全新的綠色商機，挑戰在於選用低碳或碳封存的建材，製程改變使成本增加，勢必反映到營建成本上，粗估至少增加3成。然而，開發商目前在土地、建築融資等方面，正在面對嚴格的金融限縮。

因此，王至亮建議政府相關單位，未來結合金管會的「綠色金融3.0」政策，讓達到減碳目標的企業享有更寬鬆的貸款條件，例如比照危老案、都更案，將建築融資提高到7、8成；民眾若購買總價逾4,000萬元的綠色建築，貸款成數可由目前的4成提高到7、8成等優惠，以實際行動鼓勵建築產業與民眾，在規劃住宅時朝向低碳建築規劃，進而達到全體淨零碳排的目標。

王至亮也提到，為更深度聚焦碳排查議題，大台中公會攜手台灣碳權交易所（TCX）與英國標準協會（BSI）共同開設「碳盤查查證員（ISO14064-1）」及「碳足跡主任查證員（ ISO 14067）」碳權系列課程，課後核發市面上印有TCX與BSI雙認證之國際標準證照，公會期望能盡快提升會員對此領域的專業素養。

今日論壇中，台灣碳權交易所總經理田建中以「如何接軌國際碳交易，助力企業淨零排放」為題，詳細說明碳交易過程，以及企業該如何進行碳管理，並分析國際品牌如何購入碳權助力減碳，透過抵減產品碳足跡來實現碳中和，以實例說明碳交所如何幫助企業。

中國信託銀行法金產品行銷部協理陳詩薇，則以「永續金融趨勢及不動產業因應」為題，從永續金融現況、淨零永續對不動產業的影響，未來如何因應全方面解析。她提醒，業界可先自我辨識淨零減碳的壓力來源，再逐步訂定淨零減碳順序及進程，才能讓「永續之路始於行動。」

逢甲大學副校長黎淑婷則以「以人為本的2050建築淨零道路」進行演講，她呼籲建築人齊心推動淨零碳排，民間與政府積極合作，而政府推動政策的同時不要忘記以人為本，以終為始，「這不僅僅是技術上的挑戰，更是一個需要全社會共同努力的新願景。」

黎淑婷說，巴黎市長Anne Hidalgo提出的「一刻鐘城市」概念，為我們提供了寶貴的啟示。這項倡議展示了在城市規劃中，如何以人為中心來達成環境永續的目標。雖然實現這一願景並不容易，但它為我們描繪了一幅充滿野心和希望的藍圖，「這對城市來說是路線圖、野心和新願景」。我們相信，通過政府和民間的密切合作，建立有效的政策和實踐方法，一定可以共同邁向淨零碳排的未來。

與這場台灣永續論壇建築講座一同登場的，還有為期四天的「台灣永續發展及低碳綠建築展」，展出不少創新品牌及符合永續概念的綠建材；其中，榮獲台灣、大陸、日本等多項專利認證的「POWIM淨化防霾紗窗網」，就以獨特的防撥水奈米專利技術吸引業界注目，通風性、透視度絕佳，價格實惠、方便安裝，展現出台灣新銳品牌為環境永續的付出與實力，也讓業界對於台灣未來的永續建材充滿期待。