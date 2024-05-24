傳動系統製造廠倉佑（1568）24日舉行股東會，除通過去年財報及盈餘分配案，並完成董事改選，董事長蘇祈澤後於新一屆董事會被推選續任，對於今年營運展望，公司持審慎樂觀看法。

倉佑指出，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，決議2023年擬配發每股現金股利1.34元，股利配發率達50.2％，雖保留部分盈餘做為未來技術提升資本支出規劃及馬來西亞新事業投資運用，但倉佑已連續6年現金股利配發率保持5成以上，依5月24日收盤價格31.80元計算，現金殖利率約4.21％，再者，2023年股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別較2022年的10.57％、5.72％提升至15.78％、10.16％。

倉佑表示，以目前在手訂單來看，除先前遞延認列之出貨已於今年第一季入帳外，倉佑持續以汽車自動變速箱為業務核心主軸，積極提升相關品之開發技術，同時看好汽車產業持續朝向新能源車、電動車技術進程，與各大汽車廠商共同開發油電混合車相關減速齒輪箱等產品，不僅有望帶動主要客戶加速電動車新零件之開發的腳步，亦對於公司旗下既有之電動車、電動自行車類關鍵零組件之訂單需求持續穩健增加。

此外，為分散外銷市場與迴避貿易風險，倉佑已於去年董事會中決議通過在馬來西亞合資設立新廠，並預計於2026年6月完工，期望未來在新產品、新訂單、新產能三箭齊發的引擎動能下，奠定集團營運良好中長期穩健成長。

倉佑此次改選董事，共選出董事六席及獨立董事三席，新當選之董事包括蘇祈澤、蘇祈祜、朱宸誼、朱三都、蘇鑫城、富澤投資股份有限公司代表人：謝幸樹，獨立董事為歐進士、陳志昌、林秋賢。

倉佑表示，2023年整體營運雖因主要一階汽車零組件客戶進行庫存調整，對公司旗下傳動系統關鍵零組件的拉貨需求減緩，然隨著汽車產業轉向新能源車和電動車技術進程，也推進作為世界級傳動系統零組件廠商的倉佑之訂單結構明顯朝新能源車新車款應用轉變。倉佑憑藉擁有多年累積在精密機械加工、沖壓、銲接、齒輪加工等完整一條龍製程之卓越技術，並持續在技術創新和市場開發方面努力，以提升企業的可持續發展。