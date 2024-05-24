X.AI的籌資60億美元計畫去年就在進行，原本預計今年5月稍早完成，至今尚未收尾。但消息人士爆料，X.AI最近尋求籌資多達65億美元，盼未來幾周內接近此目標，矽谷創投巨頭Andreessen Horowitz、紅杉資本（Sequoia Capital ）、Tribe Capital都有意注資。

美媒1月披露X.AI擬募資10億美元後，這家AI新創公司的融資野心愈來愈大。X.AI立下60億美元融資目標後，投前估值（pre-money valuation）為180億美元。

根據數據供應商PitchBook資料，今年第一季AI新創公司募集的創投資金達191.5億美元，高於去年同期的163.6億美元。

此外美媒23日引述消息人士報導，馬斯克旗下的未上市企業SpaceX，討論在6月提出要約收購（tender offer），股票估值約2,000億美元。SpaceX上回要約收購的股票估值，在1,800億美元左右。

要約收購係允許員工和投資人出售SpaceX股票的交易。消息人士透露，SpaceX考慮以每股108美元至110美元的價格賣股。

但同時身為電動車龍頭特斯拉執行長的馬斯克，24日周五一早就在自家社交媒體平台X發文，駁斥SpaceX出售股票的報導。

他發文指出，SpaceX不需要額外資金，實際上還會回購股票，每半年就幫員工及投資人進行一輪融資流動性。

網搜龍頭谷歌、基金管理巨頭富達（Fidelity）都有投資SpaceX，億萬富豪巴倫（Ron Baron）也是SpaceX的金主。

持有SpaceX股票的Regal Point Capital投資長馬洛里亞（Vijay Marolia）今年初預測，SpaceX將於2025年或2026年啟動IPO（首次公開上市）程序。