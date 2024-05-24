AIT美國在台協會前主席薄瑞光（左）日前拜會台中市長盧秀燕（右），雙方相談甚歡。（台中市府提供）

AIT美國在台協會前主席暨現任智庫太平洋世紀研究所所長薄瑞光(Raymond Burghardt)日前拜會台中市府，由市長盧秀燕親自接見，雙方就城市建設發展及歷史等進行交流。盧秀燕表示，雙方相談甚歡，基於對國際外賓的尊重，晤談內容無法透露。

台中市議會今市政總質詢，市議員林昊佑詢問說，薄瑞光是否將盧市長認為是領袖級人物，未來她是否有機會擔任更大的重任，或者有無訪問美國機會？盧秀燕則說，基於對國際外賓的尊重，雙方晤談內容無法做報告。

薄瑞光是AIT美國在台協會在任最久的主席，也是與台灣最具深厚情誼的外交人物，且過去曾居住台中，盧秀燕歡迎薄瑞光每年有來台灣的話，一定要來台中。

薄瑞光當日關心台中市施政目標、建設及經濟發展等議題。盧秀燕表示，她擔任台中市長已逾5年，盼台中市能成為受重視的城市。過去台灣的發展著重南北，希望中部地區也能夠獲得更均衡的發展，期盼在她任內能建立中部過去所缺乏的建設與制度。

盧秀燕指出，台中經濟狀況逐漸變好，中部為科技產業的重要聚落，包含光學、AI、晶片、飛機零件、離岸風電等產業蓬勃發展；中部人才優勢明顯，尤其在基礎工業方面，逐漸走向國際舞台，大立光、美光、台積電與漢翔等國內外知名企業設廠與投資，更凸顯中部地區重要性。

薄瑞光提到，他曾經居住於台中，地理位置優越，對於往南或往北旅遊都非常方便。正好，薄瑞光以前在台中住所離「美村綜合服務園區」很近，該園區原先是美軍俱樂部，為台美共同的歷史記憶。

盧秀燕表示，期待該園區落成啟用時能邀薄主席一同參與剪綵儀式，屆時可展出薄瑞光過去在台中的照片，一同見證歷史今昔，別具意義。對此，薄瑞光表示，將回去找舊時台中公園照片，回味過去在台中的時光。