聯合國國際法院（ICJ）24日命令以色列即刻停止在加薩走廊南部邊境拉法的軍事攻擊。

加薩走廊去年10月7日爆發巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列激烈戰火，至今（24日）進入第231天。聯合國國際法院（ICJ）今以13比2做出裁決，正式命令以色列「立即」停止在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）的軍事攻擊行動。ICJ直言，當地人道局勢已達「災難」程度，以色列「必須採取能確保調查人員能「暢通無阻進入加薩走廊」的措施。這是國際社會對於南非指控以色列種族滅絕一案做出具有里程碑意義的緊急裁決。

以色列本月針對位於加薩走廊南端邊境城市拉法發動攻擊，好幾十萬巴勒斯坦人被迫逃離當地，也導致國際組織與加薩的聯繫中斷，物資無法進入加薩，民眾挨餓受苦。綜合路透社、美國有線電視新聞網24日報導，南非上周四（16日）請求聯合國最高司法機關「國際法院」（International Court of Justice，ICJ）下令以色列停止攻打加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）的軍事行動。這是南非指控以色列犯下種族滅絕罪案件的一部分要求，南非強調「必須制止」以色列，方能保全巴勒斯坦人民性命。

國際法院24日以13票對2票通過裁決內容，下令以色列必須立即停止在加薩走廊南端邊境拉法市的軍事行動。（路透）

國際法院是聯合國最高司法機關，1946年4月起依據《聯合國憲章》運作，處理主權國家政府之間民事司法案件，主要功能之一是對於各國提出的案件做出有法律約束力的裁決，但無執法權力，也不能審判個人。即使以色列是聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention）的締約國之一，然而國際法院無法強迫以色列政府改變在加薩的軍事計畫。

國際法院24日在海牙宣讀裁決內容。自從前一次ICJ發出命令以來，拉法平民生活狀況「進一步惡化」，當地人道主義狀況糟糕程度此刻已達「災難」（disastrous）等級。當地採取的臨時措施無法徹底解決局勢變化引發的後果，ICJ無法確信（not convinced）撤離百姓與以色列採取的其他措施足以減輕巴勒斯坦人的磨難，當前局勢已導致巴人權益落入更嚴重的風險，其傷害將無可挽回。以色列種族滅絕案（Israel Genocide Case）的現況已符合條件可採取新的緊急措施，ICJ命令以色列停止對拉法的軍事進攻行動。

國際法院裁決指，為了保存證據，以色列必須採取措施以確保調查人員能暢通無阻進入加薩走廊。以色列必須在1個月內提交相關措施的報告。除了命令以色列停止在拉法的軍事行動，國際法院也下令以色列要開放拉法的邊境口岸以供人道救援作業之用。

以色列進攻拉法，大量救援物資放置關外無法輸入。（路透）

國際法院由來自世界各地的15名法官組成，15人以13票贊成、2票反對的結果做成決議。投下反對票的法官是烏干達籍與以色列籍。

國際法院公布裁決之前，外界預測，裁決內容很可能會給以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府造成更大的外交壓力。國際刑事法院（ICC）首席檢察官周一（20日）宣布，以涉嫌戰爭罪、危害人道罪為由，尋求針對以色列總理尼坦雅胡、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）以及哈瑪斯高階領導人高層領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令。