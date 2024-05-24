立法院挑燈夜戰續審國會改革法案，場外抗議人潮也持續聚集。不過，根據《台灣民意基金會》公布最新民調指出，57.5％20歲以上台灣人贊成「藐視國會罪」立法，只有29.2％不贊成。桃園市議員詹江村表示，就算真的有10萬人，但根據民調，民意並不支持民進黨。他甚至透露，他的大兒子當年曾參與太陽花運動，但這次，他發現很多訊息都是假的，沒辦法知道集會的正當性訴求是什麼？

針對24日立院外的抗議人潮，媒體人周玉蔻在臉書稱，10萬人的怒吼！詹江村24日在臉書粉專表示，然後呢？正當性呢？就算真的有10萬人，但根據民意調查，民意並不支持民進黨啊。

詹江村透露，當年太陽花1.0時候，他大兒子有去參加，這次問他，他會不會去參加太陽花2.0，他說，這一次，他很努力的在網路做功課，發現很多訊息都是假的，他沒辦法知道，這次集會的正當性訴求是什麼？

大兒子甚至說，如果有過去，也是為了拿便當跟飲料，拿了就會馬上離開，聽說現場有便當跟飲料。

該「藐視國會罪」民調，訪問期間為5月20至22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機30％。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。